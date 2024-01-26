Кошка перешла на сбалансированное питание

Домашняя кошка захотела питаться правильно и начала есть свой влажный корм вприкуску со свежим огурцом.
В жизни каждого рано или поздно наступает момент, когда неожиданно хочется перейти на здоровое сбалансированное питание. Котейка из видео тоже захотела питаться правильно и стала закусывать привычный влажный корм свежим огурчиком.
Такое сочетание сначала показалось кошке странноватым, но потом она привыкла и с удовольствием продолжила лопать корм вприкуску с овощем. «Клетчатка и витамины! Мне нужны клетчатка и витамины!» — сказала бы новоиспеченная ценительница здорового питания, если бы могла.
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Мой, вон, вообще "волосатый фруктоед": кроме огурцов с довольным урчанием лопает бананы, виноград, арбуз и дыню, некоторые сорта яблок, ВНЕЗАПНО - черешню.