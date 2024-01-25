Очаровательная куница стащила плед у собаки, чтобы обустроить свое гнездышко

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Есть такое выражение «Всё в дом», когда хозяйственные люди несут в своё гнёздышко всё, что может и не может им пригодиться. Грызун из этого видео — из их числа.
Эта очаровательная куница «свила» своё гнёздышко из коробки, в которую сама же и прогрызла вход. Теперь осталось навести уют внутри, для чего хозяйственная особа решила одолжить плед, принадлежащий, очевидно, собаке.
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