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Пассажир порадовал машиниста в метро

Пассажир порадовал машиниста в метро

Автор:
23 января 2024 08:46
Метки: Видео   Метро   Улыбка   добро   машинист   позитив   фотограф   фотография   
1955
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Фотограф привык дарить людям позитив, которого порой так не хватает. Спустившись в метро парень решил немного порадовать повстречавшегося ему машиниста.

В Москве фотограф удивил машиниста электропоезда метрополитена.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Улыбка   добро   машинист   позитив   фотограф   фотография   
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7  комментариев
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Чего-то как-то легко и быстро машинист открыл дверь в кабину. По-моему (я могу ошибаться) им инструкцией это делать запрещено. Постанова???
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59k
dima423 2 часа назад
Вот это я понимаю хороший добрый пранк, вот только такие они и должны быть)
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