Пассажир порадовал машиниста в метро

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Фотограф привык дарить людям позитив, которого порой так не хватает. Спустившись в метро парень решил немного порадовать повстречавшегося ему машиниста.
В Москве фотограф удивил машиниста электропоезда метрополитена.
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