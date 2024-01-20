Настоящий чёрный юмор

2135
1
1
Темнокожий парень приехал в США и удивился, что он оказался слишком "черным" даже для афроамериканцев. Но это не проблема, ибо с юмором у него все в порядке. А если точнее - с "черным юмором".
Молодец может над собой посмеяться!)
Источник:
Ссылки по теме:
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Дом, который построил муж
- Реакция разных народов на появление зомби
- Музыкальный немецкий язык
- Афроамериканец показал копам, на что способно его тело
Новости партнёров
реклама