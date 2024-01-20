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Настоящий чёрный юмор

Настоящий чёрный юмор

Автор:
20 января 2024 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Темнокожий парень   Чёрный юмор   афроамериканец   виденегр   забавно   люди   пркиол   смешно   умора   
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Темнокожий парень приехал в США и удивился, что он оказался слишком "черным" даже для афроамериканцев. Но это не проблема, ибо с юмором у него все в порядке. А если точнее - с "черным юмором".

Молодец может над собой посмеяться!)

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Метки: Темнокожий парень   Чёрный юмор   афроамериканец   виденегр   забавно   люди   пркиол   смешно   умора   
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16  комментариев
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18k
banzai7 2 часа назад
Даже среди нигеров есть свои нигеры.
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perekrestok 21 минуту назад
отстойный стендап. Дебил!
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18k
Александр Полчаса назад
Эт хорошо, что он в Японию не приехал...
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4k
Евгений 42 минуты назад
В каком то фильме (забыл в каком) одного негра обозвали "ниггером". А он отвечает: "Я всю жизнь прожил в америке и ни разу не видел ни одного ниггера"
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442
Шэльмавье фон Шольценко 55 минут назад
Нигга жжёт
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6k
Lexx 2 часа назад
Учёные утверждают, что самый тёмный цвет кожи имеют так называемые нилотские народы (нилоты). Это именно разные народы во множественном числе. Но они являются родственными по языку, культуре, генетике и антропологии, поэтому их определяют в одну такую большую группу. Термин «нилот» связан с названием реки Нил. Именно в бассейне верхнего и среднего Нила эти народы издавна проживают и кочуют.
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78
Stalker 2 часа назад
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