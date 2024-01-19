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Давайте отвлечемся на нечто по-настоящему великолепное — послушаем исполнение саундтрека "Властелина колец" симфоническим оркестром. Эх, вот бы послушать его вживую.
Теперь хочется услышать это вживую!
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