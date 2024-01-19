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Исполнение саундтрека «Властелина колец» симфоническим оркестром

Исполнение саундтрека «Властелина колец» симфоническим оркестром

Автор:
19 января 2024 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Музыка   властелин колец   кино   круто   оркестр   саундтрек   
1074
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Давайте отвлечемся на нечто по-настоящему великолепное — послушаем исполнение саундтрека "Властелина колец" симфоническим оркестром. Эх, вот бы послушать его вживую.

Теперь хочется услышать это вживую!

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Метки: Видео   Музыка   властелин колец   кино   круто   оркестр   саундтрек   
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3  комментария
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3k
Максим Макашев 59 минут назад
3D, 4D, 5D ???
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9k
Роман 11 минут назад
Ну да ну да, передать звук оркестра через телефонный микрофон это такое ...
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683
skorpin 50 минут назад
вот это по нашему !!!
Ссылка youtu.be
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Snezhinka

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