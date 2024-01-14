Гиены попытались отобрать добычу у питона на глазах у туриста в Кении

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Любитель дикой природы, путешествуя по кенийскому заповеднику Масаи Мара не смог пройти мимо неравного противостояния клана гиен с ползучим хищником, добычей которого стала молодая газель.
Автор видео, опубликованного в соцсети, написал, что четвероногие хищники, действуя сообща, в конечном итоге отобрали добычу у питона, который не стал накалять обстановку и скрылся в кустах.
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