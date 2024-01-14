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Гиены попытались отобрать добычу у питона на глазах у туриста в Кении

Гиены попытались отобрать добычу у питона на глазах у туриста в Кении

Автор:
14 января 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Кении   гиена   добыча   животные   природа   удав   
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Любитель дикой природы, путешествуя по кенийскому заповеднику Масаи Мара не смог пройти мимо неравного противостояния клана гиен с ползучим хищником, добычей которого стала молодая газель.

Автор видео, опубликованного в соцсети, написал, что четвероногие хищники, действуя сообща, в конечном итоге отобрали добычу у питона, который не стал накалять обстановку и скрылся в кустах.

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Метки: Видео   в Кении   гиена   добыча   животные   природа   удав   
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3  комментария
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29k
Alex 44 минуты назад
Напоминает стаю людишек определённой национальности.. толпой как гиены на одного
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9k
Лаврентий Полчаса назад
А могли бы ещё и его самого схарчить, гиены - они такие...
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4k
Макс 57 минут назад
Ну а что вы хотели? Все актеры крутых фильмов наших лет уже стареют. И Каа не исключение.
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Terracotka

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