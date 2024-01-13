До чего же быстро растут мейн-куны

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Эти котята действительно очень быстро растут. Давайте посмотрим, как этот милый карапуз вымахал до пушистого гиганта.
Вы только посмотрите на эту крошечную пусечку. Этот малыш запросто поместится целиком на нашей ладони. Но уже всего через год, его будет сложно поднять двумя руками. Да, конечно же, речь идет о царственной и могучей породе мейн-кун.
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