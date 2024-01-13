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Сообщество Без кота и жизнь не та 1912 постов • 493 подписчика подписаться
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До чего же быстро растут мейн-куны

До чего же быстро растут мейн-куны

Автор:
13 января 2024 09:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Мейн-кун   животные   забавно   кошка   милота   
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Эти котята действительно очень быстро растут. Давайте посмотрим, как этот милый карапуз вымахал до пушистого гиганта.

Вы только посмотрите на эту крошечную пусечку. Этот малыш запросто поместится целиком на нашей ладони. Но уже всего через год, его будет сложно поднять двумя руками. Да, конечно же, речь идет о царственной и могучей породе мейн-кун.

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Метки: Видео   Мейн-кун   животные   забавно   кошка   милота   
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