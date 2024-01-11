В любой непонятной ситуации надо почесаться

И еще они придерживаются правила: в любой непонятной ситуации надо почесать пятую точку. Собственно, а почему бы и нет?

Кстати, у вомбата буквально "бронированный зад". Хищники банально не могут его прокусить. Существует даже версия, что вомбаты могут ломать черепа врагам своем могучей пятой точкой. Мол, звери приседают, позволяя хищнику засунуть голову в нору, а затем резко встают.

Настоящих подтверждений или свидетелей этому нет, но в теории это допустимо.