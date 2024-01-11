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В любой непонятной ситуации надо почесаться

В любой непонятной ситуации надо почесаться

Автор:
11 января 2024 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вомбат   животные   милота   позитив   почесушки   
1064
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Вомбат - это одно из самых милых, позитивных и добрых созданий на планете. Они какают кубиком, никуда не спешат и не суетятся, а также отлично ладят с человеком.

И еще они придерживаются правила: в любой непонятной ситуации надо почесать пятую точку. Собственно, а почему бы и нет?


Кстати, у вомбата буквально "бронированный зад". Хищники банально не могут его прокусить. Существует даже версия, что вомбаты могут ломать черепа врагам своем могучей пятой точкой. Мол, звери приседают, позволяя хищнику засунуть голову в нору, а затем резко встают.


Настоящих подтверждений или свидетелей этому нет, но в теории это допустимо.

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Метки: Видео   вомбат   животные   милота   позитив   почесушки   
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Максим Т. 52 минуты назад
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_delphin_ 22 минуты назад
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jfk 23 минуты назад
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872
Шурман 36 минут назад
У меня дети когда то давно фанатели от капибара , доходило до того что дочка рыдала что бы ей его купил :) говорит ну дом же строим а там поставим бассейн и я с ним плавать буду . Я ей потом цены показал на этого зверя и все желание сразу у нее отпало :)
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Snezhinka

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