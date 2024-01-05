Пёс не поддаётся на провокации вороны

Вороны известны не только своим прекрасным интеллектом, но и весьма озорным нравом. Если пернатая хочет с вами поиграть или подразнить, так просто вы от нее не отделаетесь. Случай из видео тому подтверждение.

Ворона из этого видео, к примеру, решила во что бы то ни стало довести бедного пса. Наглая птица постоянно кусала его за хвост и убегала. Вот только последнего это ничуть не волновало. Он не хотел ни бегать, ни играть, и оттого никак не реагировал на пернатую забияку.