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Пёс не поддаётся на провокации вороны

Пёс не поддаётся на провокации вороны

Автор:
05 января 2024 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   ворона   животные   птицы   собака   
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Ворона задирает и дразнит пса на улице, однако он не поддаётся на провокации пернатой задиры. Очень терпеливый пес!

Вороны известны не только своим прекрасным интеллектом, но и весьма озорным нравом. Если пернатая хочет с вами поиграть или подразнить, так просто вы от нее не отделаетесь. Случай из видео тому подтверждение.

Ворона из этого видео, к примеру, решила во что бы то ни стало довести бедного пса. Наглая птица постоянно кусала его за хвост и убегала. Вот только последнего это ничуть не волновало. Он не хотел ни бегать, ни играть, и оттого никак не реагировал на пернатую забияку.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   ворона   животные   птицы   собака   
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Igor Grishaev 54 минуты назад
"Принесла бы лучше пожрать, дура сельская"
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