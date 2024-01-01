В Якутске заметили оптимиста, который не унывает в -49° C

50-градусные морозы для Якутска - не редкость. И всё же не все готовы веселиться, когда зуб на зуб не попадает. В городе заметили жизнерадостного жителя, который и сам не унывает, и другим поднимает настроение.
На остановке общественного транспорта стоял мужчина, переливающийся огнями как новогодняя ёлка. Рядом мёрзнут люди, по улице метёт пурга и даже через экран чувствуется, насколько в городе холодно, но взгляд останавливается на этом жизнерадостном человеке и становится теплее.
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