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В Якутске заметили оптимиста, который не унывает в -49° C

В Якутске заметили оптимиста, который не унывает в -49° C

Автор:
01 января 2024 12:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новый год   Якутск   гирлянды   оптимизм   человек-елка   
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50-градусные морозы для Якутска - не редкость. И всё же не все готовы веселиться, когда зуб на зуб не попадает. В городе заметили жизнерадостного жителя, который и сам не унывает, и другим поднимает настроение.

На остановке общественного транспорта стоял мужчина, переливающийся огнями как новогодняя ёлка. Рядом мёрзнут люди, по улице метёт пурга и даже через экран чувствуется, насколько в городе холодно, но взгляд останавливается на этом жизнерадостном человеке и становится теплее.

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Метки: Видео   Новый год   Якутск   гирлянды   оптимизм   человек-елка   
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6  комментариев
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4k
poбт 2 часа назад
он не выглядит жизнерадостным
гирлянда нужна чтоб окоченевший труп было легче найти
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17k
Александр Н. Полчаса назад
Нет там пурги. Туман из-за мороза, влага из воздуха вымерзает, там всегда так.
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
вот чувак развлекает а этот просто красиво мерзнет.

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