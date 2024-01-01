Девушке в первый раз включают слуховой аппарат

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Эта девушка не смогла скрыть свои эмоции от того, что с помощью слухового аппарата она впервые в жизни начала слышать!
Это очень милое и трогательное видео!
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1) При такой степени тугоухости как на видео можно получить инвалидность и раз в 4 года - бесплатный (точнее, компенсацию) слуховой аппарат (или два, на оба уха)
2) Для пенсионеров те же условия и без инвалидности, просто при сильной потере слуха
Путь начинается через гос.поликлинику (платные не подойдут). Идти к ЛОР и далее - куда он пошлёт. Компенсация от года к году плавает. Было и 150.000р и 30.000р. Современные слуховые аппараты - это серьезно. Фактически - мини-компьютер, а не просто усилитель.
с Камчатки в Москву, например, в нулевых к нам подруга детства жены так регулярно приезжала. сейчас, правда, не знаю как с этим.