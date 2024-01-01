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Девушке в первый раз включают слуховой аппарат

Девушке в первый раз включают слуховой аппарат

Автор:
01 января 2024 11:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Девушка   звук   звуки   милота   позитив   слуховой аппарат   ухо   
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Эта девушка не смогла скрыть свои эмоции от того, что с помощью слухового аппарата она впервые в жизни начала слышать!

Это очень милое и трогательное видео!

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Метки: Видео   Девушка   звук   звуки   милота   позитив   слуховой аппарат   ухо   
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9  комментариев
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6k
Alex 2 часа назад
Да уж, простые вещи казалось бы, на которые мы внимание не обращаем.
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7k
V2.Smirnov 45 минут назад
Добавлю на всякий случай про ситуацию в России, вдруг кому поможет:
1) При такой степени тугоухости как на видео можно получить инвалидность и раз в 4 года - бесплатный (точнее, компенсацию) слуховой аппарат (или два, на оба уха)
2) Для пенсионеров те же условия и без инвалидности, просто при сильной потере слуха
Путь начинается через гос.поликлинику (платные не подойдут). Идти к ЛОР и далее - куда он пошлёт. Компенсация от года к году плавает. Было и 150.000р и 30.000р. Современные слуховые аппараты - это серьезно. Фактически - мини-компьютер, а не просто усилитель.
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4k
TOROID 46 минут назад
Если она впервые услышала речь, то она будет звучать для нее как иностранный язык.
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132k
parallax Час назад
Теперь ей надо будет научиться понимать речь. Пока это для неё пустой набор звуков.
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
как-то не совсем понятно, как она понимает то, что слышит, если не слышала до этого?
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