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Школьник из Перми собрал необычную картину из кубиков Рубика к Новому году

Школьник из Перми собрал необычную картину из кубиков Рубика к Новому году

Автор:
31 декабря 2023 10:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Дракон   Новый год   картина   кубик-рубик   милота   пермь   школьник   
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Идею создания картин из разноцветных граней кубика Рубика 11-летний ученик одной из пермских гимназий Егор Медведев увидел в интернете и тоже решил попробовать. Попросил родителей помочь ему, и они согласились: приобрели кубики, а папа сделал специальный наклонный каркас, на который накладывалась будущая картина.

Свою картину из кубиков Егор решил посвятить символу нового года по Восточному календарю. Он собрал картину дракона.

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Метки: Дракон   Новый год   картина   кубик-рубик   милота   пермь   школьник   
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7  комментариев
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9k
Maximvs 3 часа назад
Молодец! Интересно, это его собственная идея или подсказал кто
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5k
Elena Ki 10 минут назад
А где картина-то?
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2k
Duke_kir 40 минут назад
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6
Человек 2 часа назад
Молодец! Это универсальная картинка. Может трансформатировать на другую тему.
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1k
Иван Иванович 2 часа назад
Умница парень.
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iskra Иван Иванович Час назад
ИМХО, это не умнее,чем пазлы складывать. И в десятки раз дороже..
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