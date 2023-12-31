Школьник из Перми собрал необычную картину из кубиков Рубика к Новому году

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Идею создания картин из разноцветных граней кубика Рубика 11-летний ученик одной из пермских гимназий Егор Медведев увидел в интернете и тоже решил попробовать. Попросил родителей помочь ему, и они согласились: приобрели кубики, а папа сделал специальный наклонный каркас, на который накладывалась будущая картина.
Свою картину из кубиков Егор решил посвятить символу нового года по Восточному календарю. Он собрал картину дракона.
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но для того чтоб строчить комменты большинство фишкян осиливает только заголовок темы