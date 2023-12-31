Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке

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Котики настолько коварны, что могли бы легко обыграть самых знаменитых злодеев всех времен и народов. Ведь проказники, в отличие от них, не тратят драгоценные минуты на разговоры с жертвой, раскрывая ей все свои планы. Они просто делают свою работу. Быстро и безжалостно, как котейка из этого видео.
Пока его товарищ беззаботно бродил по краюшку ванны, он незаметно к нему подкрался и совершил ужасно подлый поступок. Проказник толкнул друга, и тот полетел прямо в воду. К счастью, все обошлось без больших жертв. Разве только пострадала шерстка и чьё-то пушистое достоинство.
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