Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке

Котики настолько коварны, что могли бы легко обыграть самых знаменитых злодеев всех времен и народов. Ведь проказники, в отличие от них, не тратят драгоценные минуты на разговоры с жертвой, раскрывая ей все свои планы. Они просто делают свою работу. Быстро и безжалостно, как котейка из этого видео.