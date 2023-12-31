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Сообщество Без кота и жизнь не та 1886 постов • 493 подписчика подписаться
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Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке

Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке

Автор:
31 декабря 2023 10:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ванная   животные   коварство   кот   кошка   скинул   
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Котики настолько коварны, что могли бы легко обыграть самых знаменитых злодеев всех времен и народов. Ведь проказники, в отличие от них, не тратят драгоценные минуты на разговоры с жертвой, раскрывая ей все свои планы. Они просто делают свою работу. Быстро и безжалостно, как котейка из этого видео.

Пока его товарищ беззаботно бродил по краюшку ванны, он незаметно к нему подкрался и совершил ужасно подлый поступок. Проказник толкнул друга, и тот полетел прямо в воду. К счастью, все обошлось без больших жертв. Разве только пострадала шерстка и чьё-то пушистое достоинство.

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Метки: Видео   ванная   животные   коварство   кот   кошка   скинул   
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13  комментариев
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44k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Мокрая киска. Смотреть без регистрации и СМС.
Фул Хд. Крупным планом. Замедление. Не бритая.
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2k
Матвей 19 минут назад
Конкурент устранен.
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2k
Duke_kir 39 минут назад
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3k
Carex Час назад
А где видео с фронтальной камеры?
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17k
Majul 2 часа назад
От жопашник ))
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8k
Allmaster 2 часа назад
Камера главное стоит , сфокусированная именно на это место.
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17k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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969
Вася 3 часа назад
Коткор Зло!
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1k
Александр 3 часа назад
Техничненько так))
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2k
Pinhead 4 часа назад
Какой же он кот, в крысу! В спину товарища!
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50k
Элек Мек 4 часа назад
Что бы обзор не загораживал.
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132k
parallax 4 часа назад
Коты, те ещё падлянщики.
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