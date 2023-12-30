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Сообщество Без кота и жизнь не та 1883 поста • 493 подписчика подписаться
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Не кот, а "котострофа"

Не кот, а "котострофа"

Автор:
30 декабря 2023 12:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   кот   суета   суетолог   
4127
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Котики в целом очень аккуратные животные. Они словно вода могут преодолевать любые препятствия и просачиваться в любые щели. Но, как говорится, всегда есть исключения.

Например, как этот рыжий парень. Это не кот, а самая настоящая "котострофа".

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Метки: Видео   Юмор   животные   кот   суета   суетолог   
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6  комментариев
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10k
Павел 4 часа назад
Это хозяин катастрофа, что позволяет коту лазить по столам.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
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12k
Сергей 3 часа назад
Это что-ж получается?! Фишки у YoiTube подворовывают?!!
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534
3zo672nyb9t0 4 часа назад
Он и оператора уронил.
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