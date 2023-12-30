Не кот, а "котострофа"

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Котики в целом очень аккуратные животные. Они словно вода могут преодолевать любые препятствия и просачиваться в любые щели. Но, как говорится, всегда есть исключения.
Например, как этот рыжий парень. Это не кот, а самая настоящая "котострофа".
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