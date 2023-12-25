Нетрезвая женщина пыталась украсть собаку у маленькой девочки во Владивостоке

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Хозяйка привязала питомца у входа в продуктовый магазин на Крыгина, 86в и пошла за покупками. В это время к собаке подошла пьяная женщина, отвязала пса и начала утаскивать его.
Девочка услышала лай собаки и выбежала на подмогу. Увидев, что собаку забрала женщина, девочка заплакала. К счастью, остановить воровку помог очевидец.
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