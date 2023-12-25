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Нетрезвая женщина пыталась украсть собаку у маленькой девочки во Владивостоке

Нетрезвая женщина пыталась украсть собаку у маленькой девочки во Владивостоке

Автор:
25 декабря 2023 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Владивосток   Нетрезвая женщина   животные   кража   ребенок   собака   щенок   
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Хозяйка привязала питомца у входа в продуктовый магазин на Крыгина, 86в и пошла за покупками. В это время к собаке подошла пьяная женщина, отвязала пса и начала утаскивать его.

Девочка услышала лай собаки и выбежала на подмогу. Увидев, что собаку забрала женщина, девочка заплакала. К счастью, остановить воровку помог очевидец.


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Метки: Видео   Владивосток   Нетрезвая женщина   животные   кража   ребенок   собака   щенок   
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4  комментария
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4k
Горожанин 51 минуту назад
Эти твари жрут собак за водкой и наркотой. Мужик молодец, неравнодушным оказался человеком.
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10k
Дмитрий 49 минут назад
Действительно. Сука здесь одна и это не та, которая на 4-х лапах.
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77k
Viktor 59 минут назад
Сука!
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