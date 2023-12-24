Доберман пытался поймать свою лапу

В мире очень много разных пород собак, и каждая из них прекрасна и индивидуальна. Кто-то очень пушистый, у кого-то большие ушки, а у других, к примеру, крошечный хвостик. И с последним у некоторых песиков возникают проблемы. Ведь если хвост маленький, что ловить?