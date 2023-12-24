FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15535 постов • 1698 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Доберман пытался поймать свою лапу

Доберман пытался поймать свою лапу

Автор:
24 декабря 2023 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   доберман   животные   забавно   лапы   милота   собака   
1032
1
1

В мире очень много разных пород собак, и каждая из них прекрасна и индивидуальна. Кто-то очень пушистый, у кого-то большие ушки, а у других, к примеру, крошечный хвостик. И с последним у некоторых песиков возникают проблемы. Ведь если хвост маленький, что ловить?

Пушистый герой этого видео нашел оригинальный и несколько странный способ решения данной проблемы. До купированного хвоста он достать не мог, а потому начал ловить собственную ножку. И ему это вполне удалось. Он успешно ходил с лапой в зубах, совершенно не обращая внимания на шокированного хозяина.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   доберман   животные   забавно   лапы   милота   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Hairy 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта
Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Набирающие популярность в сообществах
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина
Великая Лондонская вонь
Великая Лондонская вонь
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#СССР#Китай#Россия#мигранты#Автовсячина#природа#Индия
#факты#Юмор#в мире#интересно#люди#автомобили#США#подборка#машина#кино
#животные#милота#забавно#искусство#новый год#знаменитости#автомир#собака#дети#Мемы
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Собака стала звездой модного показа Собака стала звездой модного показа Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши Преображение заросшего пса Преображение заросшего пса Кормёжка стаи голодных галаго Кормёжка стаи голодных галаго Собака воспитала тигрят Собака воспитала тигрят

На что жалуетесь?

Вернуться