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Животные полюбили этот двор

Животные полюбили этот двор

Автор:
20 декабря 2023 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Двор   в мире   животные   забавно   милота   фонтан   
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В Калифорнии пару лет назад семья обнаружила, что лесные животные пьют из их фонтана в их саду, поэтому установили камеры, чтобы узнать, кто приходит попить.


Затем они поставил большую поилку для зверей и птиц, и однажды пришла медведица. Ей так понравилось это место, что она начала приводить туда своих детёнышей.


Семья решила выкопать для них целый бассейн, чему животные очень рады

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Метки: Видео   Двор   в мире   животные   забавно   милота   фонтан   
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2  комментария
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7k
Горец Ю 23 минуты назад
Ни когда не устраивайтесь на ночлег в лесу возле воды!!!!
Придут пить , заодно и вас сожрут!!(((
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23k
sanchesS80 14 минут назад
Я бы наверно не стал делать такое. Вот пойдёшь вечером мимо своего же дома и нос к носу с таким мишкой встретишься. Фиг знает куда он бросится со страху.
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