Животные полюбили этот двор

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В Калифорнии пару лет назад семья обнаружила, что лесные животные пьют из их фонтана в их саду, поэтому установили камеры, чтобы узнать, кто приходит попить.
Затем они поставил большую поилку для зверей и птиц, и однажды пришла медведица. Ей так понравилось это место, что она начала приводить туда своих детёнышей.
Семья решила выкопать для них целый бассейн, чему животные очень рады
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Придут пить , заодно и вас сожрут!!(((