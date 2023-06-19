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Стадо верблюдов заметили в сибирском сосновом лесу

Стадо верблюдов заметили в сибирском сосновом лесу

Автор:
19 июня 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Сибирь   в лесу   в мире   верблюд   видео   животные   забавно   милота   новости   
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Жители Алтайского края встретились в хвойном лесу с целым стадом верблюдов, спокойно пощипывающих травку.


Животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района и люди были шокированы тем, что в сосновом бору спокойно разгуливают верблюды.


Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.

Источник:

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Метки: Сибирь   в лесу   в мире   верблюд   видео   животные   забавно   милота   новости   
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3  комментария
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15k
ss 42 минуты назад
Это медведи лосей избили...
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8k
Trenzel2003 19 минут назад
Не голодают. Горбы стоят. Значит вольготно себя чувствуют.
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3k
Алексей Час назад
То есть верблюды в Алтайских степях удивляют, а страусы в Оренбургских степях уже нома. Да?
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