Стадо верблюдов заметили в сибирском сосновом лесу

Животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района и люди были шокированы тем, что в сосновом бору спокойно разгуливают верблюды.

Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.

