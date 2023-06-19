Стадо верблюдов заметили в сибирском сосновом лесу

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Жители Алтайского края встретились в хвойном лесу с целым стадом верблюдов, спокойно пощипывающих травку.
Животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района и люди были шокированы тем, что в сосновом бору спокойно разгуливают верблюды.
Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.
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