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Мужчина показал, как решил проблему чрезмерной активности сына перед сном

Мужчина показал, как решил проблему чрезмерной активности сына перед сном

Автор:
23 ноября 2023 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   активность   в мире   дети   планшет   
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Глава семейства продемонстрировал, что можно сделать, если ребёнок слишком активен перед сном. Мужчина сказал мальчику, что планшет, на который установлены его любимые игры, заряжается от движений.

Для убедительности отец обмотал гаджет и сына "кабелем".

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   активность   в мире   дети   планшет   
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5  комментариев
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34k
БамбарбияКиргуду Час назад
А это идея.Пусть гаджеты заряжает.А то такой маленький,а потребляет ресурсы дай боже.
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12k
Dihydrogen Monoxide 8 минут назад
ну так надо поставить велик на подставку и к колесу динамо-машину, пусть реально заряжает гаджеты).
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5k
Alex Полчаса назад
Хитрая жопа )
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−2
alexey al 36 минут назад
Да, смешно. И да, родительская ложь в раннем детстве рушит формирующуюся личность, каждый раз. Сами дети быстро забывают. Но в их возрасте события особо и не запоминаются. События сразу интегрируются в мировоззрение и характер =)
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