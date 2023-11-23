Мужчина показал, как решил проблему чрезмерной активности сына перед сном

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Глава семейства продемонстрировал, что можно сделать, если ребёнок слишком активен перед сном. Мужчина сказал мальчику, что планшет, на который установлены его любимые игры, заряжается от движений.
Для убедительности отец обмотал гаджет и сына "кабелем".
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