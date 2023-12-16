Самые безысходные качели обнаружились в Туле

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Там ребёнку пришлось развлекаться на аттракционе «строгого режима» в снежном плену.
Власти города меж тем отчитались, что уборочная техника выехала для расчистки сугробов еще в ночи, особое внимание уделяли дорогам, опасным спускам и проездам в сельскую местность, а затем коммунальщики примутся за очистку ливневок и водостоков, поскольку на выходных обещают потепление. О судьбе безнадежных детских площадок в мэрии умолчали.
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я живу в Германии. Обербаерн.
тут есть снег и в некоторых местах до минус 30. но редко.
снег чистят в первая очередь не аутобан. потом на главных дорогах, потом на второстепенных... ну типа.. там каждый пробивает для себя или с соседом или бауэр просто с трактором пробил, чтоб навоз вывезти. всяко бывает.
на детских площадках вообще никто не чистит.
хочешь чтоб ребёнок покачался? почисти ему!
это еще хорошо что качели есть от когото, мы так то качели сами покупаем и ставим.
я мелкому траншею прокапывал и он качался, только голову из сугроба видно было