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Самые безысходные качели обнаружились в Туле

Самые безысходные качели обнаружились в Туле

Автор:
16 декабря 2023 10:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   забавно   зима   качели   снег   тула   циклон   
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Там ребёнку пришлось развлекаться на аттракционе «строгого режима» в снежном плену.

Власти города меж тем отчитались, что уборочная техника выехала для расчистки сугробов еще в ночи, особое внимание уделяли дорогам, опасным спускам и проездам в сельскую местность, а затем коммунальщики примутся за очистку ливневок и водостоков, поскольку на выходных обещают потепление. О судьбе безнадежных детских площадок в мэрии умолчали.

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Метки: Видео   забавно   зима   качели   снег   тула   циклон   
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4  комментария
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51k
Albert GER 2 часа назад
пост дерьмо вообще.
я живу в Германии. Обербаерн.
тут есть снег и в некоторых местах до минус 30. но редко.
снег чистят в первая очередь не аутобан. потом на главных дорогах, потом на второстепенных... ну типа.. там каждый пробивает для себя или с соседом или бауэр просто с трактором пробил, чтоб навоз вывезти. всяко бывает.
на детских площадках вообще никто не чистит.
хочешь чтоб ребёнок покачался? почисти ему!
это еще хорошо что качели есть от когото, мы так то качели сами покупаем и ставим.
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701
cvintus_1 17 минут назад
В детстве в сугробах мы строили подснежные тоннели, потом это перерастало в бункер))) весело было))
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36
Андрей 17 минут назад
ну бывает,и что? в России ведь живем.А площадка хорошая,качели есть.Не растает ведь вместе со снегом
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4k
poбт 38 минут назад
в чем проблема?
я мелкому траншею прокапывал и он качался, только голову из сугроба видно было
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