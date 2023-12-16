Самые безысходные качели обнаружились в Туле

Власти города меж тем отчитались, что уборочная техника выехала для расчистки сугробов еще в ночи, особое внимание уделяли дорогам, опасным спускам и проездам в сельскую местность, а затем коммунальщики примутся за очистку ливневок и водостоков, поскольку на выходных обещают потепление. О судьбе безнадежных детских площадок в мэрии умолчали.