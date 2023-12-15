Как в наше время делают книги

Технологий производства книг существует множество – как автоматизированных, так и ручных. Но в своей сути, несмотря на все различия, способы изготовления книги одинаковы. Потому что каждое издание собирается, словно конструктор, из одних и тех же «деталей», у каждой из которых свое предназначение.