Как в наше время делают книги

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Технологий производства книг существует множество – как автоматизированных, так и ручных. Но в своей сути, несмотря на все различия, способы изготовления книги одинаковы. Потому что каждое издание собирается, словно конструктор, из одних и тех же «деталей», у каждой из которых свое предназначение.
В этом видео показано, из чего состоит книга и как делают книги на производстве в типографии.
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