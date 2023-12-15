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Как в наше время делают книги

Как в наше время делают книги

Автор:
15 декабря 2023 10:09
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   интересно   как это сделано   книга   печать   типография   
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Технологий производства книг существует множество – как автоматизированных, так и ручных. Но в своей сути, несмотря на все различия, способы изготовления книги одинаковы. Потому что каждое издание собирается, словно конструктор, из одних и тех же «деталей», у каждой из которых свое предназначение.

В этом видео показано, из чего состоит книга и как делают книги на производстве в типографии.

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Метки: Видео   интересно   как это сделано   книга   печать   типография   
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5  комментариев
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10k
Клёст Час назад
Жёсткое ощущение вредного, отравляющего производства((
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Duke_kir Час назад
и чего? их всегда так делали
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55k
Мойша Час назад
Китай.
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