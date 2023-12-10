Мартышка оттаскала за волосы слишком разговорчивую хозяйку

Маленький примат некоторое время проверял на прочность волосяной покров головы девицы, но в конечном итоге устал от непрекращающихся комментариев в свой адрес со стороны слишком разговорчивой хозяйки, что прекратил это занятие и схватился за голову.

Многочисленные интернет-пользователи, увидевшие видеоролик, посчитали такое обращение с животными жестоким и пожалели бедную обезьянку, что ей досталась хозяйка, способная нанести моральный вред не только питомцу, но и своему окружению.

