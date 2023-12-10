FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15398 постов • 1695 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мартышка оттаскала за волосы слишком разговорчивую хозяйку

Мартышка оттаскала за волосы слишком разговорчивую хозяйку

Автор:
10 декабря 2023 09:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   мартышка   обезьяна   оттаскала за волосы   
1117
1
1

Китайская блогерша вышла в прямой эфир на своём канале вместе с домашним питомцем, который устроил, мягко говоря, взбучку утомившей его хозяйке.

Маленький примат некоторое время проверял на прочность волосяной покров головы девицы, но в конечном итоге устал от непрекращающихся комментариев в свой адрес со стороны слишком разговорчивой хозяйки, что прекратил это занятие и схватился за голову.


Многочисленные интернет-пользователи, увидевшие видеоролик, посчитали такое обращение с животными жестоким и пожалели бедную обезьянку, что ей досталась хозяйка, способная нанести моральный вред не только питомцу, но и своему окружению.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   забавно   мартышка   обезьяна   оттаскала за волосы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
944
Flint 55 минут назад
чинг-чёнг-пинг-понг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 4 минуты назад
Милые бранятся, только тешатся....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов
Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
Набирающие популярность в сообществах
А вот и Ленин неформальный
А вот и Ленин неформальный
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Арабские учёные придумали солнечную башню, которая будет давать электричество днём и ночью
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#в мире#история#ДТП#авто аварии#брянск#яйца#природа
#животные#автомобили#Прикол#интересно#интересное#кино#фильм#дом#Автовсячина#Москва
#машина#автомир#Россия#подборка#аварии#люди#полиция#СССР#Суд#школа
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Кошка любит бегать за брошенной игрушкой и приносить её хозяину Кошка любит бегать за брошенной игрушкой и приносить её хозяину Кормёжка стаи голодных галаго Кормёжка стаи голодных галаго В Индии обезьяна вписалась в рабочий коллектив госучреждения В Индии обезьяна вписалась в рабочий коллектив госучреждения Орангутан просит показать содержимое сумки Орангутан просит показать содержимое сумки Необычный способ разгона крокодилов Необычный способ разгона крокодилов

На что жалуетесь?

Вернуться