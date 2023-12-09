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Взрывотехники в Турции уронили 12-этажку на соседние дома

Взрывотехники в Турции уронили 12-этажку на соседние дома

Автор:
09 декабря 2023 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   ЧП   взрыв   дом   здание   снос   
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В Турции попытались снести 12-этажный дом, пострадавший во время землетрясения в начале года, но из-за ошибки взрывотехников он не сложился внутрь, а рухнул на стоящие рядом жилые дома.

Я надеюсь людей в доме не было...

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Метки: Турция   ЧП   взрыв   дом   здание   снос   
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3  комментария
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23k
Слепой Пью 47 минут назад
Чурки, чё тут скажешь...
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6k
Alex Полчаса назад
Что б снести старинный дом
Динамита грянул гром
Не взорвался старый дом
Рухнул новый, за углом
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5k
Ал Ди 42 минуты назад
А вот вам и два места для новых домов, товарищ Хачикян. Так и было задумано, только не всем сказали.
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