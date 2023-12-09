Взрывотехники в Турции уронили 12-этажку на соседние дома

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В Турции попытались снести 12-этажный дом, пострадавший во время землетрясения в начале года, но из-за ошибки взрывотехников он не сложился внутрь, а рухнул на стоящие рядом жилые дома.
Я надеюсь людей в доме не было...
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