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В Казани подросток с приятелем ограбили вейпшоп и цветочный магазин

В Казани подросток с приятелем ограбили вейпшоп и цветочный магазин

Автор:
07 декабря 2023 13:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казань   воры   грабеж   подростки   преступление   
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В конце лета юноши 15 и 18 лет решили немного "подзаработать". Первой их “жертвой” стал вейпшоп, из которого парни украли деньги и электронные сигареты. Через три месяца они вновь решили выйти на дело, но немного сменили вектор и ограбили магазины цветов и салютов в Авиастроительном районе.

Молодые люди вынесли оттуда 69 тысяч рублей и заодно прихватили салюты и мягкие игрушки.


Парней уже задержали. Свою вину они признали.


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Метки: Видео   Казань   воры   грабеж   подростки   преступление   
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4  комментария
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Перед подобным всегда стоит задуматься. Нет, я не говорю о моральной стороне, не все люди добрые и хорошие, а мораль для многих лишь слабость. Но вот просто раздели сумму, которую планируешь украсть, на тот срок, который за это получишь. И задумайся, ведь 69 тысяч и так не слишком большая сумма. По второй части, а тут именно она, дадут до 5 лет. Возможно, мелкому еще условку или принудительные работы дадут. Но старшему то ещё припаяют вовлечение несовершеннолетнего и получить минимум три года вполне реально. И что получается? 69 разделить на 36, не маловата ли выгода?
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148
ruslan d Б.Касторский Час назад
Да они скорей всего головой уже в тюрьме были за долго до первого эпизода , так что просто сбылась мечта
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2k
Дмитрий 2 часа назад
И где тут хоть один эпизод грабежа?
Очередной дебил написал словами, которых не понимает, а другой дебил репостнул.
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106
piharev1 2 часа назад
чушпаны или нет?
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