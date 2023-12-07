В Казани подросток с приятелем ограбили вейпшоп и цветочный магазин

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В конце лета юноши 15 и 18 лет решили немного "подзаработать". Первой их “жертвой” стал вейпшоп, из которого парни украли деньги и электронные сигареты. Через три месяца они вновь решили выйти на дело, но немного сменили вектор и ограбили магазины цветов и салютов в Авиастроительном районе.
Молодые люди вынесли оттуда 69 тысяч рублей и заодно прихватили салюты и мягкие игрушки.
Парней уже задержали. Свою вину они признали.
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Очередной дебил написал словами, которых не понимает, а другой дебил репостнул.