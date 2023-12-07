В Казани подросток с приятелем ограбили вейпшоп и цветочный магазин

В конце лета юноши 15 и 18 лет решили немного "подзаработать". Первой их “жертвой” стал вейпшоп, из которого парни украли деньги и электронные сигареты. Через три месяца они вновь решили выйти на дело, но немного сменили вектор и ограбили магазины цветов и салютов в Авиастроительном районе.