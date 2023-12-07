Стамбул — рай для уличных животных

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Многие люди переживают за животных, которые живут на улице. Ведь порой действительно тяжело пройти мимо котика или собачки, который будет смотреть на тебя большими и грустными глазами. Да, жизнь животных в каменных джунглях - это вам не сахар. Но, как и всегда, есть исключения.
Если животинушки живут в Стамбуле, то можно не переживать. Там живут самые счастливые уличные коты и собаки. И вот почему.
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