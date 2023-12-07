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Стамбул — рай для уличных животных

Стамбул — рай для уличных животных

Автор:
07 декабря 2023 10:58
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   забота   люди   милота   стамбул   
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Многие люди переживают за животных, которые живут на улице. Ведь порой действительно тяжело пройти мимо котика или собачки, который будет смотреть на тебя большими и грустными глазами. Да, жизнь животных в каменных джунглях - это вам не сахар. Но, как и всегда, есть исключения.

Если животинушки живут в Стамбуле, то можно не переживать. Там живут самые счастливые уличные коты и собаки. И вот почему.

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Метки: в мире   добро   животные   забота   люди   милота   стамбул   
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4  комментария
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30
vuckvak 2 часа назад
У турок кошки,как коровы у индусов.Священны
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310
Нежмисто Живисто Час назад
Есть замечательный фильм про кошек Стамбула.
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Если созданы идеальные условия, то они могут и размножаться в геометрической прогрессии. Не станет ли такая райская жизнь для них проблемой для людей
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