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Встреча с любопытным детёнышем выдры

Встреча с любопытным детёнышем выдры

Автор:
02 августа 2022 08:32
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   выдра   добро   животные   милота   
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Любитель природы во время купания в водоеме повстречался с любопытным детёнышем выдры. Выдрёнок оказался очень любвеобильным и не спешил уходить.
Какая встреча. Милота, да и только!

Источник:

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Метки: в мире   видео   выдра   добро   животные   милота   
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2  комментария
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1k
Loczi Час назад
А ведь этот Амиго мог и шнобак кусьнуть
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6k
Shade116 18 минут назад
В луже какой то сидит
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