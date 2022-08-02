Встреча с любопытным детёнышем выдры

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Любитель природы во время купания в водоеме повстречался с любопытным детёнышем выдры. Выдрёнок оказался очень любвеобильным и не спешил уходить.
Какая встреча. Милота, да и только!
Источник:
АНТИФИШКИ
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