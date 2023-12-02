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История необычной дружбы: рыбак и выдра

История необычной дружбы: рыбак и выдра

Автор:
02 декабря 2023 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Рыбак   выдра   дружба   забавно   милота   улов   
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Мужик поймал рыбу, на которую помимо него претендовала выдра, но не стал жадничать и вернул улов зверьку.

С тех пор они дружат — мужик делится с выдрой уловом, а та ему взамен носит различный хворост для костра

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Метки: Видео   Рыбак   выдра   дружба   забавно   милота   улов   
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5  комментариев
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20k
Андрей 2 часа назад
Прикольный выдрий.
В тундру его, выдать ведро и гетры, оплата рыбой сдельно.
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11k
Dabus 2 минуты назад
Выдры забавные, но у них рандомно может что-то перемыкать из-за еды или когда они пугаются чего-то, и они реально начинают прямо дико нападать и кусают прямо ожесточённо и по-настоящему любого кто им покажется угрозой. Причём за минуту до этого, могли быть самой мирной и плюшевой милотой.
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18k
banzai7 Час назад
Выдра завела себе человека
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2k
vargas 2 часа назад
Прикормил теперь зовется «подружился»
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24k
SolomonA 2 часа назад
Милота. Есть старый фильм - Круг чистой воды, тоже про прирученную выдру.
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