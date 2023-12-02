История необычной дружбы: рыбак и выдра

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Мужик поймал рыбу, на которую помимо него претендовала выдра, но не стал жадничать и вернул улов зверьку.
С тех пор они дружат — мужик делится с выдрой уловом, а та ему взамен носит различный хворост для костра
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В тундру его, выдать ведро и гетры, оплата рыбой сдельно.