Мужчина устроил погоню с автоинспекторами и не собирался сдаваться

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Поняв, что оторваться от сотрудников ГИБДД на машине не удастся, он решил попытать счастье на своих двоих и побежал через проезжую часть.
Казанцы поделились кадрами в соцсетях. Чем закончилась история — неизвестно, но смеем предположить, что далеко убежать ему не удалось.
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