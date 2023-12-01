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Мужчина устроил погоню с автоинспекторами и не собирался сдаваться

Мужчина устроил погоню с автоинспекторами и не собирался сдаваться

Автор:
01 декабря 2023 11:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГИБДД   Казань   Погоня   автоинспектор   забавно   побег   
1742
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Поняв, что оторваться от сотрудников ГИБДД на машине не удастся, он решил попытать счастье на своих двоих и побежал через проезжую часть.

Казанцы поделились кадрами в соцсетях. Чем закончилась история — неизвестно, но смеем предположить, что далеко убежать ему не удалось.

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Метки: Видео   ГИБДД   Казань   Погоня   автоинспектор   забавно   побег   
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6  комментариев
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48k
Максим Т. 2 часа назад
П..да орущая, посмотрим, как ты заорешь, когда такое, возможно бухое, тебе в бочину прилетит!
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23
Пантелеймон Христофорович 49 минут назад
МДаааа.... ГАЙцы к таким забегам оказались не готовы!!! :-)))
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11k
Игорь 58 минут назад
что это было?
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18k
RDen Час назад
возможно и удалось сбежать...Один из преслесователей быстро приустал.
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201
A A Час назад
Что за овца там комментирует?
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Olxi

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