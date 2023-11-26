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Каким мог быть «Шрек», если бы его не отдали DreamWorks

Каким мог быть «Шрек», если бы его не отдали DreamWorks

Автор:
26 ноября 2023 11:15
Сообщество : Кино
Метки: dreamworks   Видео   забавно   мультик   персонаж   художник   шрек   
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Художник Барри Джексон опубликовал на Ютюбе утерянные кадры «Шрека», которые в 1995 году тестово создали в студии The Zoom Art.

В ролике можно увидеть, как Шрек танцует под "I Got You (I Feel Good)" Джеймса Брауна.


Шрек в первоначальной версии выглядит более худым и с более гипертрофированной мимикой.


Создатели задумывали мультфильм более мрачным и малобюджетным.


Источник:

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Метки: dreamworks   Видео   забавно   мультик   персонаж   художник   шрек   
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3  комментария
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4k
poбт 2 часа назад
для 95 года это более чем шедевр
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157
Александра С 4 минуты назад
Мы уже привыкли к имеющему образу и считаем, что иначе и быть не может.
Шрек должен быть именно тем Шреком, а не другим.
Это то самое, если сказать, что терминатора играл бы Джим Керри.
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38k
russger 52 минуты назад
Была уже эта байка
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