Каким мог быть «Шрек», если бы его не отдали DreamWorks

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Художник Барри Джексон опубликовал на Ютюбе утерянные кадры «Шрека», которые в 1995 году тестово создали в студии The Zoom Art.
В ролике можно увидеть, как Шрек танцует под "I Got You (I Feel Good)" Джеймса Брауна.
Шрек в первоначальной версии выглядит более худым и с более гипертрофированной мимикой.
Создатели задумывали мультфильм более мрачным и малобюджетным.
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Шрек должен быть именно тем Шреком, а не другим.
Это то самое, если сказать, что терминатора играл бы Джим Керри.