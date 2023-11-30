Непредсказуемая змея из Африки

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Знакомьтесь, подвязочная змея Буленджера, и вы никогда не угадаете её следующий ход. Рептилия совершает беспорядочные движения, когда чувствует угрозу. Подобным образом она запутывает хищников, пытающихся её атаковать.
Змея ядовита, но о её яде мало что известно. По своей природе рептилия спокойна и редко кусается.
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