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Непредсказуемая змея из Африки

Непредсказуемая змея из Африки

Автор:
30 ноября 2023 14:47
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   в мире   животные   змея   интересно   
1713
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Знакомьтесь, подвязочная змея Буленджера, и вы никогда не угадаете её следующий ход. Рептилия совершает беспорядочные движения, когда чувствует угрозу. Подобным образом она запутывает хищников, пытающихся её атаковать.

Змея ядовита, но о её яде мало что известно. По своей природе рептилия спокойна и редко кусается.

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Метки: Африка   Видео   в мире   животные   змея   интересно   
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4  комментария
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1k
raael13 Час назад
"редко кусается."... просто к этой припадочной подходить никто не хочет.
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lafonten Полчаса назад
Не ходите, дети, в Африку гулять...
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7k
Bely 49 минут назад
стиль кунг-фу "пьяный мастер"
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1k
Звёздный странник Час назад
Новый участник шоу "Танцы" с новым танцевальным стилем.
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