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Участники фестиваля закидали друг друга коровьим навозом

Участники фестиваля закидали друг друга коровьим навозом

Автор:
22 ноября 2023 12:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Индия   Традиция   Фестиваль   в мире   говно   люди   навоз   
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Такая забава проходит ежегодно в Индии. Местные обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков.

Какой-то говённый у вас ритуал)

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Метки: Видео   Индия   Традиция   Фестиваль   в мире   говно   люди   навоз   
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4  комментария
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84k
Доктор Джонс 2 часа назад
Почему я не удивлён?
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20k
Luc72 23 минуты назад
Ну...Вме логично. Коровы то у них священные животные, стало быть и навоз животворящий


И вообще, нехрен лезть со своим уставом... У всех свои традиции, иногда экзотические для "неместных". Они, наверное, тоже над многим вещам поражаются в традициях "белого человека".
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Камнями-палками дерутся-бросаются, навозом швыряются-обмазываются... Тому, кто придумал все эти традиции, было либо скучно жить, либо хотелось посмеяться над простолюдинами.
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3k
Nigilist Час назад
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