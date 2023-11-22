Участники фестиваля закидали друг друга коровьим навозом

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Такая забава проходит ежегодно в Индии. Местные обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков.
Какой-то говённый у вас ритуал)
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И вообще, нехрен лезть со своим уставом... У всех свои традиции, иногда экзотические для "неместных". Они, наверное, тоже над многим вещам поражаются в традициях "белого человека".