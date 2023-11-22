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Тренер переживает за своих воспитанников⁠⁠

Тренер переживает за своих воспитанников⁠⁠

Автор:
22 ноября 2023 09:43
Метки: Видео   бальные танцы   позитив   преподаватель   тренер   учитель   
2389
1
1

Преподаватель бальных спортивных танцев у детей всем сердцем переживает за учеников во время их выступления.

Всем бы таких позитивных и увлечённых профессией учителей!

Источник:

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Метки: Видео   бальные танцы   позитив   преподаватель   тренер   учитель   
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11  комментариев
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2k
Растяпкин Час назад
Красивая!
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273
Шэльмавье фон Шольценко Минуту назад
Хорошенькая.
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14k
Artem 2 минуты назад
Глазастенькая
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2k
Dimon 8 минут назад
Видно маленькие воспитанники, потому и поддерживает! Лет с 12 ребята сами уже всё знают.
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Тренер говоришь? Хех. Рот хороший. Большой.
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28k
Lehoia 38 минут назад
А не Света ли это?
Ссылка youtu.be
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1k
rgubaev Час назад
Надо же какая новость! Да они все такие пока экзамен на судейство не сдадут.
А потом - все, общаться запрещено правилами. Мне с тренером, на одном крупном турнире, замечание сделали за то, что просто поздоровались.
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84k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Бу Час назад
симпатичная какая)
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11k
Мафусаил Час назад
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357
ruslan d Час назад
Да она не сколько переживает , а напоминает , чтоб не забывали про важные детали ...
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Себастьян Перейра

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