Тренер переживает за своих воспитанников⁠⁠

2389
1
1
Преподаватель бальных спортивных танцев у детей всем сердцем переживает за учеников во время их выступления.
Всем бы таких позитивных и увлечённых профессией учителей!
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет
- Скунс-альбинос желает познакомиться
- Мужчина играет со спасённым детёнышем скунса
- Дети пытаются узнать, кто из них любимый ученик преподавателя
- Выдры лакомятся креветками
Новости партнёров
реклама
А потом - все, общаться запрещено правилами. Мне с тренером, на одном крупном турнире, замечание сделали за то, что просто поздоровались.