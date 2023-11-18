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Девушка на пробежке встретила медведицу с медвежатами

Девушка на пробежке встретила медведицу с медвежатами

Автор:
18 ноября 2023 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Калифорния   животные   медведица   медвежата   пробежка   
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В Калифорнии девушка отправилась на утреннюю пробежку и на горной тропинке не смогла разминуться с медведицей, которая вела медвежат. А в такие мгновения зверь наиболее опасен.

Но спортсменка не испугалась, отступала очень достойно и в итоге спаслась.

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Метки: Видео   Калифорния   животные   медведица   медвежата   пробежка   
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4  комментария
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16k
Kostick 41 минуту назад
не посетившим с утра уборную, со звуком лучше не смотреть))
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77k
Viktor Полчаса назад
Да, мамаша за медвежат слона порвёт как Тузик грелку!
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58k
alertol 36 минут назад
Думаю она может дом построить кирпичный теперь...
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