Девушка на пробежке встретила медведицу с медвежатами

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В Калифорнии девушка отправилась на утреннюю пробежку и на горной тропинке не смогла разминуться с медведицей, которая вела медвежат. А в такие мгновения зверь наиболее опасен.
Но спортсменка не испугалась, отступала очень достойно и в итоге спаслась.
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