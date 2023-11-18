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Примерзшую к земле лошадь спасли в Хабаровском крае

Примерзшую к земле лошадь спасли в Хабаровском крае

Автор:
18 ноября 2023 09:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   МЧС   Спасение   жеребёнок   животные   зима   лошадь   холод   
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Жеребёнок стоял рядом и переживал за маму.

Местная жительница обратилась в МЧС. Оказалось, близ села Матвеевка на снегу лежит лошадь и не двигается. Сколько изможденное животное так пролежало, неизвестно.


Сотрудники Амурского спасательного центра укрыли пледами замерзшую кобылу, при помощи веревок подняли ее и передали ветеринарам. Отмечается, что жеребенок все это время стоял рядом и переживал за маму.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   жеребёнок   животные   зима   лошадь   холод   
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