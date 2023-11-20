А как часто вы общаетесь с родителями?

«Какие 20-25 раз? Я понять не могу. <…> Представляете, каково его жене? Его детям. Посмотрите, как расставлены приоритеты. Это что за сумасшествие я только что посмотрела? Как такое может быть? Зачем? Для чего? Абсолютно очевидно, что этот мужчина женат на своей маме, а не своей жене»