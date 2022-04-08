Орангутан по достоинству оценил грудь женщины

621
1
1
Этот орангутан с юных лет понял, что к прекрасному полу нужен особый подход. Одну из женщин во время съемки видео примат без лишней скромности схватил за грудь. А дамочка и не против.
Наглость - второе счастье.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Забавная реакция обезьяны на фокус
- Орангутан не захотел делиться едой с соплеменником
- Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка
- Немного перепутал: шутка над детенышем обезьяны
- Девушка пожалела, что погладила броненосца
18
Понравилось18
Новости партнёров