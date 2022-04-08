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Орангутан по достоинству оценил грудь женщины

Орангутан по достоинству оценил грудь женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   грудь   животные   обезьяна   орангутан   
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Этот орангутан с юных лет понял, что к прекрасному полу нужен особый подход. Одну из женщин во время съемки видео примат без лишней скромности схватил за грудь. А дамочка и не против.
Наглость - второе счастье.

Источник:

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Метки: Девушка   Юмор   видео   грудь   животные   обезьяна   орангутан   
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5  комментариев
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13k
Александр Полчаса назад
Как устроиться работать орангутаном?
Ссылка coub.com
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27k
Григорий Минуту назад
А мы потом удивляемся - баба красивая, а рядом с ней реально обезьяна, оказывается подход правильный. И кошелек.
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6k
Nikolay 10 минут назад
Гиви нашел работу своей мечты
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5k
hhwost 10 минут назад
хороший дрессировщик у него
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15k
seller-k 21 минуту назад
Ну, бабам по-приколу, когда внимание и ласка.
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