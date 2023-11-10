FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15125 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Ну давай, заходи, и кота с собой бери!

Ну давай, заходи, и кота с собой бери!

Автор:
10 ноября 2023 13:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   милота   сова   филин   
1652
1
1

Автор видео столкнулась с весьма необычной ситуацией. Ей в окошко постучался огромный и застенчивый филин. И пришел он не один, а со своим товарищем.

В ходе непродолжительной беседы, парочка все-таки не решилась зайти в гости.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   кот   милота   сова   филин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Smolny Час назад
Кота Мурлока уже нет в живых - залез на даче к соседским собакам, когда хозяев не было дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Мариус Полчаса назад
ТС, ты просто не в курсе, но для "автора видео" и Ёль это совершенно обыденная ситуация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Час назад
Что у неё там вылупляется,пекун?А птица ручная ,сама её Ёлей называет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

833903



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить...
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Новые корпуса для&nbsp;старейшего вуза
Новые корпуса для старейшего вуза
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Юмор#ДТП#история#Россия#шоу бизнес#США#милота
#животные#машина#люди#Прикол#аварии#полиция#забавно#Ynews#Автовсячина#улыбнуло
#интересно#автомобили#факты#интересное#авто аварии#позитив#кино#подборка#дети#Разное
Роскосмос показал российскую замену Международной космической станции Роскосмос показал российскую замену Международной космической станции Котёнок учится делать "кусь" Котёнок учится делать "кусь" "Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша "Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша Уличный кот помог достать ключи Уличный кот помог достать ключи Котёнок завёл себе человека Котёнок завёл себе человека Животнотерапия: заключённым разрешили брать к себе котов Животнотерапия: заключённым разрешили брать к себе котов

На что жалуетесь?

Вернуться