Ну давай, заходи, и кота с собой бери!

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Автор видео столкнулась с весьма необычной ситуацией. Ей в окошко постучался огромный и застенчивый филин. И пришел он не один, а со своим товарищем.
В ходе непродолжительной беседы, парочка все-таки не решилась зайти в гости.
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