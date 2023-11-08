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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 899 постов • 43 подписчика подписаться
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Любите среди ночи наведаться к холодильнику? Парень с видео тоже. Но есть нюанс

Любите среди ночи наведаться к холодильнику? Парень с видео тоже. Но есть нюанс

Автор:
08 ноября 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Еда   Холодильник   люди   мясо   повар   ресторан   странный   
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Самый странный посетитель нагрянул в бахчисарайский ресторан, когда все (почти) уже спали. Он вытащил из холодильника мясо, инжир и другие вкусности, но попался на глаза повару заведения.

Бдительный сотрудник погнался за вором, правда, догнать не смог.

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Метки: Видео   Еда   Холодильник   люди   мясо   повар   ресторан   странный   
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2  комментария
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Babangdida Полчаса назад
Оно что, телефоном себе подсвечивало!?
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83k
Доктор Джонс 8 минут назад
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