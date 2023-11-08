Любите среди ночи наведаться к холодильнику? Парень с видео тоже. Но есть нюанс

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Самый странный посетитель нагрянул в бахчисарайский ресторан, когда все (почти) уже спали. Он вытащил из холодильника мясо, инжир и другие вкусности, но попался на глаза повару заведения.
Бдительный сотрудник погнался за вором, правда, догнать не смог.
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