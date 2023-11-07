Две девушки совершили воровство в парадной

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Видимо, после поиска чего-то запрещенного в парадной двум девушкам так сильно приглянулись часы-наклейка, купленные местными жителями за 364 рублей, что одна из них лихо отклеила их от стены.
Смысл мелкой и постыдной кражи непонятен.
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