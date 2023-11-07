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Две девушки совершили воровство в парадной

Две девушки совершили воровство в парадной

Автор:
07 ноября 2023 08:51
Метки: Видео   вор   воровство   девушки   люди   новости   подъещд   часы   
1456
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Видимо, после поиска чего-то запрещенного в парадной двум девушкам так сильно приглянулись часы-наклейка, купленные местными жителями за 364 рублей, что одна из них лихо отклеила их от стены.

Смысл мелкой и постыдной кражи непонятен.

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Метки: Видео   вор   воровство   девушки   люди   новости   подъещд   часы   
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10  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Деревня. Не в парадной, а в подъезде.
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180
bambooworm 23 минуты назад
Пост - развод на флуд по теме "подъезд - парадная".
Резиденты столиц - в бой!
Остальным смотреть и радоваться.
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160
Matias Полчаса назад
Какая, к чертям, "парадная"? 99% русскоязычных всего мира говорит "подъезд". Может пора заканчивать с этим маргинальным местечковым атавизмом?
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22k
сеньор Леонсио 58 минут назад
На лоб им по такой наклеить на супер клей, когда поймают!
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61k
pynh Час назад
В парадной или в подъезде?
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