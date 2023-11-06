В Токио провели чемпионат Японии по расслаблению

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На соревнованиях Space Out Competition требовалось ничего не делать и просто расслабиться. Людям нельзя было смеяться, разговаривать и трогать телефон. Победу присудили человеку, с самым низким и стабильным пульсом.
– Знаете, я и сам своего рода спортсмен.
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