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В Токио провели чемпионат Японии по расслаблению

В Токио провели чемпионат Японии по расслаблению

Автор:
06 ноября 2023 10:16
Сообщество : Спорт
Метки: Япония   в мире   забавно   люди   расслабленый   токио   чемпионат   
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На соревнованиях Space Out Competition требовалось ничего не делать и просто расслабиться. Людям нельзя было смеяться, разговаривать и трогать телефон. Победу присудили человеку, с самым низким и стабильным пульсом.

– Знаете, я и сам своего рода спортсмен.

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Метки: Япония   в мире   забавно   люди   расслабленый   токио   чемпионат   
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3  комментария
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3k
Χάρων Час назад
А японцы точно земляне????
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25k
СергейПименов Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Александр 57 минут назад
Гы! Может, я чего-то пропустил, но, по-ходу, у меня на работе такие "чемпионаты" среди сотрудников 25-35 лет каждую смену проходят...
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