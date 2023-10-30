Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбыться

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Кот планировал с мусорного бака запрыгнуть на крышу соседнего дома. Он постоянно проделывал этот трюк. И соседи даже успели привыкнуть к его ночным визитам.
Но в ту ночь хвостатый не учёл один момент: совсем недавно прошёл дождь...
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