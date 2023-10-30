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Сообщество Без кота и жизнь не та 1781 пост • 485 подписчиков подписаться
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Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбыться

Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбыться

Автор:
30 октября 2023 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   падение   тыгыдык   
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Кот планировал с мусорного бака запрыгнуть на крышу соседнего дома. Он постоянно проделывал этот трюк. И соседи даже успели привыкнуть к его ночным визитам.

Но в ту ночь хвостатый не учёл один момент: совсем недавно прошёл дождь...

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   падение   тыгыдык   
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2k
Оксид Бетона Час назад
Не взлетел...
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3k
Игорь 51 минуту назад
Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбытьсяПосмотреть
Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбыться
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33k
Slonyash 52 минуты назад
Не рассчитал хвостатый!
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