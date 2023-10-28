Собаки разгромили припаркованный автомобиль из-за кошки

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В Краснодаре бродячие собаки разгромили припаркованный во дворе автомобиль в попытке достать спрятавшуюся под ним кошку.
На видео c последствиями нападения животных видно, что у белого кроссовера Mitsubishi Outlander полностью оторван передний бампер, а также смято левое переднее крыло. Из бампера вырвана защитная сетка, отломан номерной знак, вокруг машины валяются обломки пластика.
«Просыпаюсь с утра, а тут такое», — отметил автор видео.
Он рассказал, что под капот автомобиля забралась кошка, а собаки пытались ее достать. Удалось ли им это сделать, не уточняется.
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То что нам было б с 3-4 бутылок"
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А если бы машины делать не из пластмассы.....