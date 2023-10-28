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Собаки разгромили припаркованный автомобиль из-за кошки

Собаки разгромили припаркованный автомобиль из-за кошки

Автор:
28 октября 2023 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   авто   животные   кошка   машина   собака   
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В Краснодаре бродячие собаки разгромили припаркованный во дворе автомобиль в попытке достать спрятавшуюся под ним кошку.

На видео c последствиями нападения животных видно, что у белого кроссовера Mitsubishi Outlander полностью оторван передний бампер, а также смято левое переднее крыло. Из бампера вырвана защитная сетка, отломан номерной знак, вокруг машины валяются обломки пластика.


«Просыпаюсь с утра, а тут такое», — отметил автор видео.


Он рассказал, что под капот автомобиля забралась кошка, а собаки пытались ее достать. Удалось ли им это сделать, не уточняется.

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Метки: Видео   авто   животные   кошка   машина   собака   
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2  комментария
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1k
... 2 часа назад
Так и хочется почтальона Печкина процитировать- таких как вы, на шапку троих надо.
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3k
Χάρων Час назад
"И если б водку гнать не из опилок,
То что нам было б с 3-4 бутылок"
---
А если бы машины делать не из пластмассы.....
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