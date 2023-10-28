Собаки разгромили припаркованный автомобиль из-за кошки

На видео c последствиями нападения животных видно, что у белого кроссовера Mitsubishi Outlander полностью оторван передний бампер, а также смято левое переднее крыло. Из бампера вырвана защитная сетка, отломан номерной знак, вокруг машины валяются обломки пластика.

«Просыпаюсь с утра, а тут такое», — отметил автор видео.

Он рассказал, что под капот автомобиля забралась кошка, а собаки пытались ее достать. Удалось ли им это сделать, не уточняется.