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Московские дворники доказали, что перед лепкой снеговика устоять невозможно даже взрослым

Московские дворники доказали, что перед лепкой снеговика устоять невозможно даже взрослым

Автор:
28 октября 2023 06:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   дворинки   снег   снегоборьба   снеговик   
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Зима уже совсем близко, так что пришло время для самого важного - лепить снеговиков! И пусть весь мир подождет ?

Как только в столице выпал снег, на борьбу с ним тут же вышли дворники. Вооружились лопатами и принялись лепить милого маленького снеговика. Вот только местные жители почему-то не очень рады их креативному подходу по уборке снега.


Сами снеговиков не лепят и других осуждают. Эх...

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Метки: Видео   Москва   дворинки   снег   снегоборьба   снеговик   
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3  комментария
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35k
Андрей Иванов 36 минут назад
Подумаешь, дворники. У нас на проспекте был, можно сказать, штатный отрезок полового обслуживания дальнобоев (стояло 4 автосалона, ну и дальнобои были часто, с других мест специально заезжали, место опять же не самое просматриваемое). Простигосподи ждали клиентуру на обочине всегда. И лет восемь назад, снега было много и они скатали снеговик за ночь.
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92k
sapér Vodička Час назад
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5k
Delovaya Kolbasa Час назад
Прекрасная картинка: дворников докуя и никто не работает! Пусть пи$дуют на родину. У нас во дворе раньше один дворник несколько дворов убирал и все было чисто. И рассказывать сказки про то, что без черномазых мы тут в грязи утонем мне не надо.
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