Московские дворники доказали, что перед лепкой снеговика устоять невозможно даже взрослым

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Зима уже совсем близко, так что пришло время для самого важного - лепить снеговиков! И пусть весь мир подождет ?
Как только в столице выпал снег, на борьбу с ним тут же вышли дворники. Вооружились лопатами и принялись лепить милого маленького снеговика. Вот только местные жители почему-то не очень рады их креативному подходу по уборке снега.
Сами снеговиков не лепят и других осуждают. Эх...
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