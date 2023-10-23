Мужчина побил рекорд, станцевав с 319 бокалами на голове

Для фиксации рекорда достаточно было 10 секунд и можно было просто стоять. Однако Валариотис пританцовывал. Днем он работает советником по безопасности, а ночи посвящает своему истинному призванию — танцам с бокалами на голове.

— По ночам я превращаюсь в артиста, — рассказал Аристотелис, развлекающий людей в ресторанах и на мероприятиях с 1995 года. — Мне нравится это делать. Я вижу лица зрителей, полные напряжения и мук, как будто они смотрят фильм.

Валариотис тренировал шею, чтобы она была «суперсильной». Одно из упражнений заключалось в ежедневной 5-минутной балансировке с подвешенной к дереву 50-килограммовой бочкой.