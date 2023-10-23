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Мужчина побил рекорд, станцевав с 319 бокалами на голове

Мужчина побил рекорд, станцевав с 319 бокалами на голове

Автор:
23 октября 2023 08:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   бокал на голове   бокалы   в мире   люди   рекорд   танец   
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62-летний киприот Аристотелис Валариотис установил новый рекорд для Книги Гиннесса, удержав на голове девять подносов с 319 бокалами весом 30 кг в течение 20 секунд.

Для фиксации рекорда достаточно было 10 секунд и можно было просто стоять. Однако Валариотис пританцовывал. Днем он работает советником по безопасности, а ночи посвящает своему истинному призванию — танцам с бокалами на голове.


— По ночам я превращаюсь в артиста, — рассказал Аристотелис, развлекающий людей в ресторанах и на мероприятиях с 1995 года. — Мне нравится это делать. Я вижу лица зрителей, полные напряжения и мук, как будто они смотрят фильм.


Валариотис тренировал шею, чтобы она была «суперсильной». Одно из упражнений заключалось в ежедневной 5-минутной балансировке с подвешенной к дереву 50-килограммовой бочкой.

В юности Аристотелис начинал тренироваться с бабушкиными стаканами. Разбив их все, он купил новые, чтобы продолжить оттачивать мастерство. Валариотис признает, что до сих пор время от времени ошибается.


— 10% [разбитых бокалов] — моя ошибка, 10% — ошибка моего ассистента, а 80% — это зрители, которых мы приглашаем поставить [дополнительный] стакан мне на голову, — сообщил рекордсмен.


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Метки: Видео   бокал на голове   бокалы   в мире   люди   рекорд   танец   
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1  комментарий
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sos1960sos 51 минуту назад
Вот с кого надо брать пример нашим советникам по безопасности. Кто там у нас главный? Дмитрий Анатольевич, Ваш выход!
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