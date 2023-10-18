"Оставь меня в покое!": пес-приколист достал своего товарища

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Эх, как же все-таки собаки похожи на людей. Ведь это чисто человеческая картина, где один донимает второго своими прикольчиками.
И второму, как вы поняли, такой юмор совсем не заходит. Но... является ли это поводом оставить друга (или подругу) в покое? Ну, конечно же, нет!
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Ах, да... На мою семью!
Была кошка по кличке Возя (от "стервозя") у которой любимое развлечение было такое. Она усаживалась на кухонный стул мордой к спинке. Стулья были с решётчатой спинкой. Она дожидалась пока мимо пройдёт собака, и сквозь прутья лапой цапала её где придётся - по загривку по ушам, по морде.
Собака - тут же -"КЛАЦ" зубами, но всегда мимо, а сквозь прутья кошку не достанешь.
Если собака огибала стул и пыталась "предъявы кидать", то кошка сидела в позе "я не при делах", даже отворачивалась, делая вид, что собаку в упор не видит.
А потом тут же повторяла свой "цап"...