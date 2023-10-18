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"Оставь меня в покое!": пес-приколист достал своего товарища

"Оставь меня в покое!": пес-приколист достал своего товарища

Автор:
18 октября 2023 11:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   достал   животные   собака   
1480
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Эх, как же все-таки собаки похожи на людей. Ведь это чисто человеческая картина, где один донимает второго своими прикольчиками.

И второму, как вы поняли, такой юмор совсем не заходит. Но... является ли это поводом оставить друга (или подругу) в покое? Ну, конечно же, нет!

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   достал   животные   собака   
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12  комментариев
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602
Карл 2 часа назад
Реально забавно.
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5k
Stas 37 секунд назад
Блин, вы хоть дописывайте "рекомендуется к просмотру 9 раз и не более"))) Я уже раз 100 посмотрел)) Вечером надо попробовать такое с женой провернуть, но заранее узнать адреса травмпунктов)))
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2k
Tambabashi 21 минуту назад
Как всегда на самом интересном... ждем 2 сезон)
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35k
koleos72 Полчаса назад
Это на что-то похоже!
Ах, да... На мою семью!
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19k
Дмитрий Полчаса назад
Бладхаунд, он же гончая святого Губерта -- добряк с запредельным даже по собачьим меркам обонянием. Собакам этой породы принадлежит абсолютный рекорд работы по "холодному" следу -- безумные 322 часа!
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7k
vasilykopkov 43 минуты назад
У моей бывшей было две кошки , кот и немецкая овчарка.
Была кошка по кличке Возя (от "стервозя") у которой любимое развлечение было такое. Она усаживалась на кухонный стул мордой к спинке. Стулья были с решётчатой спинкой. Она дожидалась пока мимо пройдёт собака, и сквозь прутья лапой цапала её где придётся - по загривку по ушам, по морде.
Собака - тут же -"КЛАЦ" зубами, но всегда мимо, а сквозь прутья кошку не достанешь.
Если собака огибала стул и пыталась "предъявы кидать", то кошка сидела в позе "я не при делах", даже отворачивалась, делая вид, что собаку в упор не видит.
А потом тут же повторяла свой "цап"...
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3k
Fiverknot Час назад
Этот лапой, а есть такие которые за жопу слегка кусают)
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17k
banzai7 2 часа назад
Да это жена с мужем)
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