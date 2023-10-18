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"Я сам бомж!": короткая драма с детьми и бездомным, достойная пера Хемингуэя

"Я сам бомж!": короткая драма с детьми и бездомным, достойная пера Хемингуэя

Автор:
18 октября 2023 09:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: https://fishki.net/editor/https:https://fishki.net/editor/   Видео   Улан-Удэ   бездомный   бомж   животные   котенок   
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Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет короткий рассказ, способный растрогать любого человека. Мастеру слова удалось вместить в шесть слов целую драму. История из Улан-Удэ чуть длиннее, но от этого не менее пронзительная.

В Улан-Удэ дети нашли котёнка и попытались его пристроить. Наверное, они предлагали его многим прохожим, но сцена с бомжом - самая трогательная.


Ребятишки попросили бездомного взять котёнка, на что тот ответил: "Прости, я не могу взять такую ответственность, я сам бомж".



Тот случай, когда бездомный оказывается более ответственным, чем те, кто будучи гораздо более обеспеченными и благополучными, наигравшись, выбрасывают животных на улицу.

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Метки: https://fishki.net/editor/https:https://fishki.net/editor/   Видео   Улан-Удэ   бездомный   бомж   животные   котенок   
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9  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
А чего более ответственного шатает? Он только к животинам ответственно относится, а на себя болт кладет?
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32k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Сопли куда складывать?Сначала Хэмингуэй,теперь бомж.Так соплей не напасёшься.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ему бы озвучкой заняться с таким голосом. Глядишь, материальное положение вырастет.
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