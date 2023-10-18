"Я сам бомж!": короткая драма с детьми и бездомным, достойная пера Хемингуэя

Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет короткий рассказ, способный растрогать любого человека. Мастеру слова удалось вместить в шесть слов целую драму. История из Улан-Удэ чуть длиннее, но от этого не менее пронзительная.
В Улан-Удэ дети нашли котёнка и попытались его пристроить. Наверное, они предлагали его многим прохожим, но сцена с бомжом - самая трогательная.
Ребятишки попросили бездомного взять котёнка, на что тот ответил: "Прости, я не могу взять такую ответственность, я сам бомж".
Тот случай, когда бездомный оказывается более ответственным, чем те, кто будучи гораздо более обеспеченными и благополучными, наигравшись, выбрасывают животных на улицу.
Источник:
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