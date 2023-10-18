"Я сам бомж!": короткая драма с детьми и бездомным, достойная пера Хемингуэя

В Улан-Удэ дети нашли котёнка и попытались его пристроить. Наверное, они предлагали его многим прохожим, но сцена с бомжом - самая трогательная.





Ребятишки попросили бездомного взять котёнка, на что тот ответил: "Прости, я не могу взять такую ответственность, я сам бомж".





