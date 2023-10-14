Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису Элли Брук

Но он не виноват - она сама попросила...
В твиттере развирусилось видео, на котором порноактриса Элли Брук просит бывшего бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса придушить её. Ролик был снят на пресс-конференции на открытой тренировке Misfits Boxing 11 октября, за несколько дней до боя Диллона и ютубера Логана Пола.
На видео Диллон обхватывает шею Элли Брук сзади. Через несколько секунд блогерша теряет создание, её тело начинает неестественно дёргаться. Мужчины поднимают Элли – она моментально приходит в создание и ведёт себя как ни в чём не бывало.
Боже мой, это намного лучше, чем запрещённые вещества, – рассказала о своих впечатлениях Брук.
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В комментариях под видео зрители советуют друг другу не повторять приём с удушением дома.
Интернет-пользователи напоминают, что Элли Брук – актриса, и отыграть потерю создания для неё не проблема.
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