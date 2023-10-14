Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису Элли Брук

В твиттере развирусилось видео, на котором порноактриса Элли Брук просит бывшего бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса придушить её. Ролик был снят на пресс-конференции на открытой тренировке Misfits Boxing 11 октября, за несколько дней до боя Диллона и ютубера Логана Пола.





На видео Диллон обхватывает шею Элли Брук сзади. Через несколько секунд блогерша теряет создание, её тело начинает неестественно дёргаться. Мужчины поднимают Элли – она моментально приходит в создание и ведёт себя как ни в чём не бывало.



