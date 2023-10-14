FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8099 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису Элли Брук

Скандальный соперник Логана Пола чуть не задушил порноактрису Элли Брук

Автор:
14 октября 2023 12:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Диллон Дэнис   Элли Брук   забавно   обморок   порноактриса   удушение   
844
1
1

Но он не виноват - она сама попросила...

В твиттере развирусилось видео, на котором порноактриса Элли Брук просит бывшего бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса придушить её. Ролик был снят на пресс-конференции на открытой тренировке Misfits Boxing 11 октября, за несколько дней до боя Диллона и ютубера Логана Пола.


На видео Диллон обхватывает шею Элли Брук сзади. Через несколько секунд блогерша теряет создание, её тело начинает неестественно дёргаться. Мужчины поднимают Элли – она моментально приходит в создание и ведёт себя как ни в чём не бывало.


Боже мой, это намного лучше, чем запрещённые вещества, – рассказала о своих впечатлениях Брук.

В комментариях под видео зрители советуют друг другу не повторять приём с удушением дома.


Интернет-пользователи напоминают, что Элли Брук – актриса, и отыграть потерю создания для неё не проблема.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Диллон Дэнис   Элли Брук   забавно   обморок   порноактриса   удушение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
americos 3 минуты назад
Элли Брук – актриса, и отыграть потерю создания для неё не проблема. По сравнению с изображением оргазма это вообще ерунда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1163640



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Набирающие популярность в сообществах
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Голодный крокодил поймал и съел огромного питона в ЮАР
Голодный крокодил поймал и съел огромного питона в ЮАР
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дайте два

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#авто аварии#Юмор#Автовсячина#Жизнь#США#знаменитости#позитив
#машина#животные#люди#интересное#Москва#забавно#полиция#подборка#истории#сарказм
#автомобили#в мире#аварии#интересно#факты#Прикол#конфликт#собака#новости#закон
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии Как легко удивить ребёнка Как легко удивить ребёнка В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

На что жалуетесь?

Вернуться