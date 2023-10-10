Гонщице зажало руку между колесом и цепью

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Ей на помощь бросились мужчины, которым удалось освободить девушку.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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А вообще, если ты даже мотоцикл поднять не можешь, нахрен ты на него садишься, да еще и в лес прешься?