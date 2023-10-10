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Гонщице зажало руку между колесом и цепью

Гонщице зажало руку между колесом и цепью

Автор:
10 октября 2023 09:26
Сообщество : Мото
Метки: Видео   гонщица   зажало руку   люди   мото   помощь   
1098
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Ей на помощь бросились мужчины, которым удалось освободить девушку.

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Метки: Видео   гонщица   зажало руку   люди   мото   помощь   
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4  комментария
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Это же надо умудриться так стрёмно, нелепо и в то же время удачно встрять.
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2k
Александр 4 минуты назад
Ну-ну, комментаторы диванные, сами-то из неестественного положения одной рукой 150-200 кило неравномерно размещённой массы поднимите?
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8k
Лещ Полчаса назад
Дура бестолковая, занимается совсем не тем. Мотоцикл поднять не может, а куда уж в лес едет. Хочется кататься, катайся под присмотром по площадке
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40k
Aleks 58 минут назад
Девке люто повезло. Во первых, что с мотом в воду не упала, утопил бы нахрен, во вторых, что парни мимо проезжали...
А вообще, если ты даже мотоцикл поднять не можешь, нахрен ты на него садишься, да еще и в лес прешься?
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