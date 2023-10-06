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Сообщество Без кота и жизнь не та 1744 поста • 485 подписчиков подписаться
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Китаец построил мини-особняк для своих котов

Китаец построил мини-особняк для своих котов

Автор:
06 октября 2023 09:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   домик   животные   кот   кошка   милота   мини-особняк   
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Умелец создал уменьшенную копию современной квартиры на несколько этажей.

В доме работает лифт, есть имитация домофона, из кранов идет вода, на кухне можно приготовить что-нибудь на обед, а в гостиной посмотреть телевизор. Правда, обитатели апартаментов в основном предпочитают кошачьи консервы и валяться на диване.

Не показывайте это видео своим кошкам!

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Метки: Видео   домик   животные   кот   кошка   милота   мини-особняк   
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Сталкер 19 минут назад
Да уж... Заморочился...
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