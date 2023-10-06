Китаец построил мини-особняк для своих котов

В доме работает лифт, есть имитация домофона, из кранов идет вода, на кухне можно приготовить что-нибудь на обед, а в гостиной посмотреть телевизор. Правда, обитатели апартаментов в основном предпочитают кошачьи консервы и валяться на диване.



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