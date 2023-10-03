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Уфимских пенсионеров грабил житель Татарстана — он следил за пожилыми и нападал на них у подъездов

Уфимских пенсионеров грабил житель Татарстана — он следил за пожилыми и нападал на них у подъездов

Автор:
03 октября 2023 08:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   грабеж   житель Татарстана   пенсионеры   пожилые люди   старики   
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Сперва жертвой стал 62-летний мужчина — бандит держал его за шею и вытащил 12 тысяч из кармана. Через несколько дней похожий сценарий провернул с 81-летней бабушкой: выследил её до дома, толкнул на землю и выдернул из рук сумку. Там было вещей на 18 тысяч.

Грабителю 51 год — он признался полицейским, что специально охотился на старичков.

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Метки: Видео   грабеж   житель Татарстана   пенсионеры   пожилые люди   старики   
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2  комментария
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3k
Yus 11 минут назад
Да когда уже мораторий на смертную казнь отменят?
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Григорий 36 минут назад
какое нехорошее он существо однако!
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