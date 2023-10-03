Уфимских пенсионеров грабил житель Татарстана — он следил за пожилыми и нападал на них у подъездов

646
1
1
Сперва жертвой стал 62-летний мужчина — бандит держал его за шею и вытащил 12 тысяч из кармана. Через несколько дней похожий сценарий провернул с 81-летней бабушкой: выследил её до дома, толкнул на землю и выдернул из рук сумку. Там было вещей на 18 тысяч.
Грабителю 51 год — он признался полицейским, что специально охотился на старичков.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Искреннее раскаяние" преступника, вырвавшего смартфон из рук девушки
- Пожилая супружеская пара зажигает на танцполе
- Старик-проказник заглянул под юбку женщине
- Два любящих сердца
- Пожилой охранник удивил молодежь в тренажерном зале
Новости партнёров
реклама